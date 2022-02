NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analyst William Woods beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie unter anderem mit Marktanteilen von Essenslieferanten. Diese seien von entscheidender Bedeutung in einem globalen Wettkampf, der derzeit in diesem Segment stattfinde. Delivery Hero bleibe auch deshalb sein "Top Pick" in der Branche. Bei Just Eat Takeaway verschlechtere sich die Ausgangslage mit einem umkämpften Geschäft in Europa./tih/jha/