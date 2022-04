NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Just Eat Takeaway vor Zahlen für das erste Quartal von 45 auf 39 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Der Essenslieferdienst dürfte die Markterwartungen hinsichtlich der Bestellzahlen verfehlen, schrieb Analyst William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gerade die Nachfrage in Nordeuropa bleibe eher träge./mis/gl