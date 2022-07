NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 39 auf 19 Euro mehr als halbiert, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Beim Essenslieferanten sei im ersten Halbjahr wohl die durchwachsene Entwicklung durch günstige Währungseffekte maskiert worden, schrieb Analyst William Woods in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 3. August./ag/bek