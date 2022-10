NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Just Eat Takeaway vor Zahlen zum dritten Quartal von 19 auf 18 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Analyst William Woods rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer nachlassenden Nachfrage in allen Segmenten des Essenslieferdienstes. Er sieht dies im Zusammenhang damit, dass sich dieser in einem schwierigeren Marktumfeld auf die eigene Profitabilität fokussiere. Mit der Kurszielsenkung reflektierte er das gesunkene Kursniveau./tih/ngu