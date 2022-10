NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Profitabilität des Essenslieferdienstes entwickele sich besser als dessen Wachstum, schrieb Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Verweis auf ein positives operatives Ergebnis. Die Nachfrage sei aber eher schwach. Insgesamt entsprächen die Resultate in etwa seinen Erwartungen./tih/mis