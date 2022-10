NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Just Eat Takeaway nach Zahlen von 18 auf 14 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Sowohl der Essenslieferdienst als auch Konkurrent Deliveroo zeigten im dritten Quartal einen weiteren Trend weg vom Wachstum und hin zu einer besseren Profitabilität, schrieb Analyst William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./gl/la