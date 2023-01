Just Eat Takeawaycom Market-Perform

Bernstein Research

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Just Eat Takeaway vor Quartals- und Jahreszahlen von 18 auf 19 Euro angehoben. Die Einstufung beließ Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf "Market-Perform". Für den Bruttotransaktions- und den Bruttowarenwert ist der Experte im Schlussquartal generell vorsichtiger als der Konsens, bei den Margen jedoch dürften die Briten die Markterwartungen erfüllen. Im Kursziel berücksichtigt Woods auch die jüngste Kursentwicklung. Der "Top Pick" in der Branche ist für ihn mit Blick auf die Zahlen und das Jahr 2023 Delivery Hero./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 06:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2023 / 06:54 / UTC

