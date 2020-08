FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com von 6200 auf 9000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Es gebe einen Sommer-Rückenwind für das Geschäft der Online-Essensauslieferer, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie auch mit Blick auf die Corona-Pandemie./ssc/mis