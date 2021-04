NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Just Eat Takeaway.com auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7930 Pence belassen. Im Gegensatz zu vielen anderen Beobachtern rechne er bei dem Essenslieferdienst weiter nicht mit Fusionen oder Übernahmen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie sei zwar sehr günstig. Er gehe aber weiterhin von sinkenden Profitabilitätserwartungen am Markt aus. Das Unternehmen dürfte versuchen, aus einer besseren operativen Entwicklung beim übernommenen Konkurrenten Grub Kapital zu schlagen./gl/la