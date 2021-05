NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 10460 auf 9676 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel passte sein Bewertungsmodell in einer Studie vom Freitag an leicht modifizierte Umsatzschätzungen für den Essenslieferanten an. Zudem berücksichtigte er eine geringere Branchenbewertung./ag/ajx