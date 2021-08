NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9145 Pence belassen. Wenngleich der Essenslieferdienst den Ausblick für eine negative operative Gewinnmarge bestätigt habe, dürften die Markterwartungen nun eher am unteren Ende der Spanne liegen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/ajx