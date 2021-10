NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 9145

auf 8448 britische Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel für die

Aktie des Essenslieferdienstes beinhalte immer noch erhebliches Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst

Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die Zahlen für das dritte Quartal. Aktuell seien

aber keine Kurstreiber in Sicht./gl/men