NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Neutral" belassen. Der Essenslieferdienst habe im Vorfeld des Kapitalmarkttages seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das kommende Geschäftsjahr und auch langfristig gestalteten sich die Aussichten positiv./mf/edh