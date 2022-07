NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 1413 auf 1427 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der massiv gesenkten Wachstumsprognose für das Bruttowarenvolumen (GTV) von Deliveroo rät Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie, bei Essenslieferanten an der Seitenlinie zu bleiben./ag/gl