NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach Quartalszahlen auf "Neutral" belassen. Die Bestellungen des Essenslieferanten hätten die Konsensschätzung um 7 Prozent verfehlt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Der bestätigte Jahresausblick impliziere aber eine Ergebniserholung (Ebitda) im zweiten Halbjahr./edh/ag