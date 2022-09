NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach einer Prognoseanpassung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1568 Pence belassen. Es sei ermutigend, dass sich die Profitabilität der Lieferando-Mutter wohl schneller als erwartet verbessern werde, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Essenslieferbranche werde aktuell zwar durch die rapide Verlangsamung der Konsumausgaben wesentlich beeinträchtigt, aber die steigende Rentabilität überwiege dies und werde von den Anlegern gut aufgenommen./la/he