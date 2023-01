Just Eat Takeawaycom Neutral

14:21 - JP Morgan Chase & Co. Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway nach Daten von ODP (Oxford Data Plan) von 2100 auf 2114 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Schub für die Online-Essenslieferanten durch die Fußball-WM im vierten Quartal sei in Großbritannien nicht allzu groß gewesen und gleiche die Schwäche der Verbraucherbudgets dort nicht aus, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden europäischen Branchenstudie. Zugleich aber hätten alle großen Essenslieferanten erhebliche Anstrengungen unternommen, um ihre Profitabilität zu steigern. Just Eat dürfte zum Quartalszwischenbericht am 18. Januar seine Prognose eines positiven operativen Ergebnisses (Ebitda) für 2023 bekräftigen./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / 20:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2023 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

