NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 7900 auf 8200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Markt für Essenslieferdienste in Europa zeichne sich durch hohes Wachstum bei starker Konkurrenz aus, schrieb Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Just Eat leide zwar unter sinkenden Margen, verzeichne aber eine hohe Nachfrage./mf/gl