NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Outperform" mit einem Kursziel von 8200 Pence belassen. Der Essenslieferdienst sei in einer starken und dominierenden Marktposition, schrieb Analyst William Woods in einer am Freitag vorliegenden Studie. Schwierig gestalte sich die Lage auf dem US-Markt./mf/gl