ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Just Eat Takeaway.com nach Zahlen und aktuellen Marktforschungsdaten zum Online-Lebensmittelmarkt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12400 Pence belassen. Das Wachstum des Essenslieferdienstes im ersten Quartal sei wie erwartet gewesen - mit einer Beschleunigung im März, Analystin Victoria Petrova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der frühe Trend im zweiten Quartal sei ebenfalls vielversprechend./tih/mis