LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com vor Zahlen von 10100 auf 10900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Essenslieferdienst dürfte starken Halbjahreszahlen vorlegen, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Geschäftsentwicklung spreche für die Aktien./mis/ag