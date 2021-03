LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Just Eat Takeaway.com auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der Essenslieferdienst sei in einer starken Position, Marktanteile und die langfristigen Marge zu steigern, schrieb Analyst Richard Taylor in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./gl/ag