LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com nach Eckdaten zum ersten Quartal von 12080 auf 12140 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Essenslieferdienst habe stark angeschnitten, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtig sei, dass die Geschäfte in Großbritannien gut liefen./la/ajx