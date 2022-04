LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Just Eat Takeaway nach Zahlen zum ersten Quartal von 58 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Studie kürzte Analyst Andrew Ross wegen eines durchwachsenen Auftaktquartals seine Schätzungen. Das operative Abschneiden beschleunige aber den Bedarf für strukturelle Veränderungen, auf denen sein Optimismus für den Essenslieferdienst basiere. Der Verkauf von Geschäftsteilen sei realistisch./tih/la