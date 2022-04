NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway nach Quartalszahlen von 3391 auf 3724 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zahlen untermauerten die sich verbessernde Profitabilität des Essenslieferdienstes und seien angesichts der niedrigen Bewertung ein erfreulicher Kurstreiber, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/tih