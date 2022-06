NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 6100 auf 2800 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es sei schwer einzuschätzen, ob die Bewertungen der europäischen Unternehmen mit internetbasierten Geschäftsmodellen bereits den Tiefpunkt erreicht hätten, schrieb Analystin Miriam Josiah in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Denn die derzeitigen Prognosen hätten wohl noch Spielraum nach unten. Die größten Risiken für ihre Schätzungen sieht Josiah beim Online-Modehändler Zalando, wobei dessen Kundenbasis wohl widerstandsfähiger sei als die der Konkurrenten Asos und Boohoo. Dagegen dürfte der Kochboxen-Anbieter Hellofresh diese am ehesten erreichen. Beim Essenslieferdienst Just Eat Takeaway unterschätze der Markt die Barmittelschöpfung in wichtigen Regionen. Die aktuelle Bewertung sei deshalb zu niedrig./gl/mis