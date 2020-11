NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Just Eat Takeaway nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 9000 Pence belassen. Der jüngst fusionierte Essenslieferdienst habe im ersten Halbjahr die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings gebe es noch keinen Ausblick, und die Unternehmensführung habe weitere aggressive Investitionen angekündigt./gl/bek