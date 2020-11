NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Just Eat Takeaway.com auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 9000 Pence belassen. Analystin Sherri Malek verwies in einer am Montag vorliegenden Studie für Anlageurteil und Kursziel auf ihr konsolidiertes Bewertungsmodell für Just Eat Takeaway und Grubhub. Die Umsatzdynamik des Essenslieferdienstes dürfte weiterhin positiv überraschen. Abwärtsrisiken für die mittelfristigen Gewinnerwartungen des Marktes seien aber nach wie vor gegeben. Sie ziehe die Aktie von Delivery Hero vor./ck/ajx