NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Just Eat Takeaway.com nach einem Zwischenbericht auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8000 Pence belassen. Die Lieferando-Mutter habe im ersten Quartal bei den Bestellungen positiv überrascht, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe sich das Wachstum in Großbritannien beschleunigt./la/edh