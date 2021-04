NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Just Eat Takeaway.com auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8000 Pence belassen. Der Lieferdienst für Essen dürfte in puncto Wachstum zwar unverändert von steigenden Bestellzahlen profitieren, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Aufträge seien jedoch mit Verlusten verbunden, was die Markterwartungen bislang unterschätzten./bek/he