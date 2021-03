MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Nach den zuvor bekannt gewordenen Eckdaten sei weder das vierte Quartal noch der Ausblick auf 2021 noch eine Überraschung gewesen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er wartet nun gespannt auf eine Telefonkonferenz an diesem Donnerstag. Der Markt dürfte dabei sehr genau auf mögliche Aussagen zur laufenden Bafin-Prüfung achten./tih/gl