Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für K+S auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Gegen Ende des Jahres 2021 seien Nachfrage und Profitabilität im europäischen Chemiesektor weiter gesund, doch die Furcht vor einer Normalisierung halte an, schrieb Analystin Lisa De Neve in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Vor diesem Hintergrund seien die Aspekte Nachhaltigkeit, zyklische versus defensive Werte, Bewertungen, Fusionen und Übernahmen sowie die Rohstoffsituation weiterhin die zentralen Themen./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2021 / 02:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.