FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Bewertung der Papiere von K+S bei einem Kursziel von 11 Euro mit "Hold" wieder aufgenommen. Analystin Virginie Boucher-Ferte berücksichtigt in ihrem Bewertungsmodell nun auch den Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts. Das Kali-Umfeld bessere sich, ab 2022 komme aber mehr Nachschub an den Markt, schrieb die Expertin in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Bewertung hält sie an der Seitenlinie./ag/ajx