FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für K+S von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. In Reaktion auf die starken Quartalszahlen des Düngemittelkonzerns habe sie ihr Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/tih