Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat K+S von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 10 auf 13 Euro angehoben. Die starken Kali-Preise sorgten 2022 für ausreichend Barmittelzufluss für den Schuldendienst des Düngerherstellers, schrieb Analyst Adrien Tamagno in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Preissegen dürfte sogar ausreichen, die Bilanz ausreichend für geringere Preise ab 2023 zu rüsten. Billig genug für einen Kauf seien K+S-Papiere aber nicht, und der Konzern müsse seine Qualitäten auch noch mehr unter Beweis stellen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / 17:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.