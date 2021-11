FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S von 13,75 auf 16,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach einigen schwierigen Jahren stünden die ?Preis-Ampeln? auf dem Kali-Markt derzeit auf grün, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieser positive Trend sollte sich im Geschäftsjahr 2022 nahtlos fortsetzen. Auch im Geschäftsjahr 2023 sollte der Düngerkonzern noch in den Genuss von ? historisch gesehen ? sehr auskömmlichen Kalipreisen kommen./edh/eas