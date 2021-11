FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von K+S von 16,75 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das positive Agrarumfeld werde in den kommenden zwölf bis 15 Monaten für anhaltende Investitionen der Landwirte sorgen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/ajx