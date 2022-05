NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat K+S auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Gegenüber den Hochs im vergangenen Monat nach der deutlichen Anhebung der Jahresziele habe die Aktie des Salz- und Düngerherstellers um 17 Prozent nachgegeben, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der weiter günstigen Angebots- und Preisaussichten rate er deshalb zum Kauf./gl/edh