NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. K+S und die niederländische OCI seien seine längerfristig bevorzugten Aktien in der Düngemittelbranche, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit seiner Annahme für das operative Ergebnis von K+S im kommenden Jahr liegt er um zwölf Prozent über dem aktuellen Analystenkonsens. Die jüngsten Kursrücksetzer seien wohl Gewinnmitnahmen geschuldet gewesen sowie der Prognose, dass sich die Düngemittelpreise nicht auf Dauer auf dem hohen Niveau halten ließen./bek/ajx