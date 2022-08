NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Die Zahlen seien auf breiter Basis gut ausgefallen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Düngemittelproduzent habe von höheren Kalipreisen profitiert. Diese hätten gestiegene Kosten ausgeglichen./bek/jha/