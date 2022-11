NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Düngerhersteller habe mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Entwicklung des freien Barmittelflusses hingegen sei eine nette Überraschung gewesen./ajx/ngu