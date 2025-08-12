DAX 24.229 +0,9%ESt50 5.380 +0,8%Top 10 Crypto 16,87 +1,8%Dow 44.459 +1,1%Nas 21.682 +1,4%Bitcoin 102.517 -0,4%Euro 1,1730 +0,5%Öl 65,70 -0,6%Gold 3.365 +0,6%
K+S Aktie

12,75 EUR -0,36 EUR -2,75 %
STU
Marktkap. 2,33 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,43%
WKN KSAG88

ISIN DE000KSAG888

Symbol KPLUF

K+S AG
12,75 EUR -0,36 EUR -2,75%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Alles in allem seien die Zahlen schwach ausgefallen, schrieb Tristan Lamotte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen für den Düngemittelhersteller dürften noch etwas nachgeben./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
13,12 €		 Abst. Kursziel*:
-16,16%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
12,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,73%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

08:16 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
12.08.25 K+S Buy Warburg Research
12.08.25 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.08.25 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
30.07.25 K+S Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu K+S AG

Dow Jones Nach Wertberichtigung K+S-Aktie dreht ins Plus: K+S beendet abgelaufenes Quartal mit Milliardenverlust K+S-Aktie dreht ins Plus: K+S beendet abgelaufenes Quartal mit Milliardenverlust
finanzen.net K+S Aktie News: K+S tendiert am Vormittag um Nulllinie
Aktien-Global K+S zeigt gemischte Bilanz in schwierigem Marktumfeld
finanzen.net K+S Aktie News: K+S macht am Dienstagnachmittag Boden gut
finanzen.net K+S Aktie News: K+S büßt am Dienstagmittag ein
finanzen.net MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Ausblick: K+S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
StockXperts K+S: Mittelfristiger Aufwärtstrend gebrochen
finanzen.net MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor einem Jahr verdient
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: K+S Aktiengesellschaft: Non-cash impairment loss in consolidated balance sheet in accordance with IFRS
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
