K+S Aktie
Marktkap. 2,33 Mrd. EURDiv. Rendite 1,43%
WKN KSAG88
ISIN DE000KSAG888
Symbol KPLUF
K+S Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Alles in allem seien die Zahlen schwach ausgefallen, schrieb Tristan Lamotte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen für den Düngemittelhersteller dürften noch etwas nachgeben./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: K+S
Zusammenfassung: K+S Sell
|Unternehmen:
K+S AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
13,12 €
|Abst. Kursziel*:
-16,16%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
12,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,73%
|
Analyst Name:
Tristan Lamotte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu K+S AG
|08:16
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|12.08.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|08:16
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|12.08.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|08:16
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|K+S Sell
|UBS AG
|29.07.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|10.06.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.