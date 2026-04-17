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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

K+S Sell

09:06 Uhr
K+S Sell
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 9,50 auf 11,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das erste Quartal sei gut gewesen für die Kali-Preise und damit auch für die Kasseler, schrieb Lucy Bi am Freitagnachmittag. Sie hält die positive Entwicklung aber für temporär und geht von steigenden Kapazitäten im ohnehin üppig versorgten Markt aus./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 16:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Sell

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
11,70 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
14,71 €		 Abst. Kursziel*:
-20,46%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
14,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,86%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

09:06 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
26.03.26 K+S Sell UBS AG
25.03.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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