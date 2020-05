ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für K+S von 5,20 auf 5 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Bei dem Dünger- und Salzproduzenten gebe es vielfältige finanzielle Risiken, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Schuldenstand allein sei etwa so hoch wie 83 Prozent der gesamten Unternehmensbewertung. Dazu sei der Konzern bei seinen Ausgaben eher unflexibel. Mit Blick auf die deutschen Salzminen sieht der Experte zum Beispiel wenig Möglichkeiten, die hohen Kosten zu senken./kro/jha/



