10:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11,70 Euro belassen. Die neue Prognose für die durchschnittlichen Verkaufspreise des Düngemittelproduzenten sei etwas höher als ursprünglich und liege nun auf der Höhe der Konsensschätzung, schrieb Chris Counihan in einer ersten Einschätzung am Dienstag./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

