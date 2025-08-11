DAX 24.020 -0,3%ESt50 5.327 -0,1%Top 10 Crypto 16,47 +0,4%Dow 43.975 -0,5%Nas 21.385 -0,3%Bitcoin 102.162 -0,1%Euro 1,1605 -0,1%Öl 66,72 +0,0%Gold 3.348 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Apple 865985 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei steigt auf Rekordhoch -- Commerzbank, Hannover Rück, Plug Power, BigBear.ai im Fokus
Top News
Asiens Börsen am Dienstag: China Märkte letztlich im Plus - Nikkei 225 springt auf Rekordhoch Asiens Börsen am Dienstag: China Märkte letztlich im Plus - Nikkei 225 springt auf Rekordhoch
Bayer-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht Bayer-Aktie Hold in jüngster Analyse Bayer-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht Bayer-Aktie Hold in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

K+S Aktie

Kaufen
Verkaufen
K+S Aktien-Sparplan
12,69 EUR -0,27 EUR -2,08 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,31 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KSAG88

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KSAG888

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KPLUF

Jefferies & Company Inc.

K+S Underperform

10:26 Uhr
K+S Underperform
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
12,69 EUR -0,27 EUR -2,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11,70 Euro belassen. Die neue Prognose für die durchschnittlichen Verkaufspreise des Düngemittelproduzenten sei etwas höher als ursprünglich und liege nun auf der Höhe der Konsensschätzung, schrieb Chris Counihan in einer ersten Einschätzung am Dienstag./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Underperform

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
11,70 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
12,91 €		 Abst. Kursziel*:
-9,37%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
12,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,80%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

10:26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
30.07.25 K+S Halten DZ BANK
30.07.25 K+S Sell Deutsche Bank AG
29.07.25 K+S Sell UBS AG
29.07.25 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

finanzen.net Infineon-Investment DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr abgeworfen DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon gibt am Mittag ab
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon am Montagvormittag auf grünem Terrain
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX zum Ende des Freitagshandels unentschlossen
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne
finanzen.net Infineon Aktie News: Anleger greifen bei Infineon am Nachmittag zu
finanzen.net Aktien-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Infineon-Aktie
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Infineon Technologies (IFNNY) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
EQS Group EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Infineon: Q3 FY 2025 revenue as guided, Segment Result above forecast. Further growth expected in the current quarter despite ongoing tariff uncertainties and weaker US dollar
Benzinga Earnings Outlook For Infineon Technologies
Semiconductor Today Munich District Court rules in favor of Infineon in patent-infringement case against Innoscience
RSS Feed
Infineon AG zu myNews hinzufügen