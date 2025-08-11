K+S Aktie
Marktkap. 2,31 Mrd. EURDiv. Rendite 1,43%
WKN KSAG88
ISIN DE000KSAG888
Symbol KPLUF
K+S Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11,70 Euro belassen. Die neue Prognose für die durchschnittlichen Verkaufspreise des Düngemittelproduzenten sei etwas höher als ursprünglich und liege nun auf der Höhe der Konsensschätzung, schrieb Chris Counihan in einer ersten Einschätzung am Dienstag./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: K+S
Zusammenfassung: K+S Underperform
|Unternehmen:
K+S AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
11,70 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
12,91 €
|Abst. Kursziel*:
-9,37%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
12,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,80%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu K+S AG
|10:26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|30.07.25
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|K+S Sell
|UBS AG
|29.07.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|30.07.25
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|K+S Sell
|UBS AG
|29.07.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|K+S Sell
|UBS AG
|29.07.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.25
|K+S Reduce
|Baader Bank
|30.07.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|10.06.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.25
|K+S Hold
|Warburg Research