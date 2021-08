NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S von 8,20 auf 8,60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie moderate Anpassungen der Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) und den Free Cash Flow 2021/22 des Düngemittelherstellers vor./bek/he