NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S nach Zahlen von 10,50 auf 12,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal sei stärker gewesen als gedacht, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig habe der Düngemittelkonzern beste Aussichten. Im Vergleich zum mittelfristigen Cashflow-Potenzial machten die Papiere aber einen schon sehr teuer bewerteten Eindruck./tih/he