NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Die endgültigen Resultate und der Ausblick stünden im Einklang mit den vorherigen Ankündigungen des Konzerns, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Preise am Kali- und Düngermarkt sollten mindestens noch in diesem Jahr günstig bleiben, wovon die Gewinne bei K+S profitieren dürften. Der Experte empfiehlt jedoch den Verkauf der Aktie schon seit längerem wegen der aus seiner Sicht zu hohen Bewertung./tav/eas