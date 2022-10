Aktie in diesem Artikel Kering 448,25 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Kering vor den am 20. Oktober erwarteten Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 720 auf 735 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen, wie Analystin Louise Singlehurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Der Luxuskonsum sei im abgelaufenen Jahresviertel robust geblieben. Angetrieben habe eine solide Nachfrage in den USA und Europa, die durch die Rückkehr der Ausgaben von Touristen unterstützt worden sei./ck/stw