NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering vor Quartalszahlen von 630 auf 700 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fokus liege natürlich auf der Marke Gucci, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hier deute sich eine Verbesserung im Vergleich zum vierten Quartal an. Gestützt werden dürfte diese von der Nachfrage in den Regionen Asien-Pazifik und Nordamerika./bek/mis